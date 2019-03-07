МЧС запретит выход на лед трех озер Псковской области в связи с потеплением

В связи с потеплением будет запрещен выход на лед Псковского, Теплого и Чудского озер с пятницы, 8 марта, сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, специалистами <…> будет осуществляться патрулирование», — цитирует заявление ведомства «Интерфакс».

Кроме того, будет организовано дежурство оперативных групп МЧС во взаимодействии с управлением ГИБДД на временных постах в населенных пунктах Неелово и Солоново.

В конце января на Псковском озере в районе деревни Видовичи под лед провалился снегоход с пятью рыбаками. К моменту прибытия спасателей пострадавших уже вытащили из воды. Снегоход поднять на поверхность не удалось.