Прямой эфир

МЧС запретит выход на лед трех озер Псковской области в связи с потеплением

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В связи с потеплением будет запрещен выход на лед Псковского, Теплого и Чудского озер с пятницы, 8 марта, сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, специалистами <…> будет осуществляться патрулирование», — цитирует заявление ведомства «Интерфакс».

Кроме того, будет организовано дежурство оперативных групп МЧС во взаимодействии с управлением ГИБДД на временных постах в населенных пунктах Неелово и Солоново.

В конце января на Псковском озере в районе деревни Видовичи под лед провалился снегоход с пятью рыбаками. К моменту прибытия спасателей пострадавших уже вытащили из воды. Снегоход поднять на поверхность не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лед начал разрушаться в Приморском крае раньше срока
Три большегруза провалились под лед реки в Якутии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017