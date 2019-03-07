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Алену Апину раскритиковали за слова о Крыме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Позиция заслуженной артистки РФ Алены Апиной относительно принадлежности Крыма «выглядит абсолютно неприлично». Такое мнение высказал 7 марта в беседе с «Федеральным агентством новостей» член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

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Апина дала интервью для русской службы немецкого издания Deutsche Welle, которое было опубликовано 6 марта. В ходе разговора с интервьюером Жанной Немцовой певица рассказала о своем «сложном отношении» к ситуации с Крымом.

«С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш…. Я сейчас по-русски буду как-то вилять хвостом и говорить всякие словоблудия», — сказала она.

Манукян посчитал позицию Апиной невнятной и назвал ее ярким примером того, почему артистам не стоит комментировать политические темы.

«Любой ответ гражданина России по поводу Крыма должен заканчиваться словами: «Крым — это территория Российской Федерации». Всё. Точка! А высказывания Апиной: «Я буду хвостом вилять и говорить всякие словоблудия», «с одной стороны, Крым наш, а с другой стороны, Крым не наш» — вообще не выдерживают никакой критики», — подчеркнул он.

Член экспертного совета также порекомендовал в подобных ситуациях просто воздерживаться от ответа, «если по существу сказать нечего».

23 февраля финалисток украинского отбора на песенный конкурс «Евровидение» Анну и Марию Опанасюк обругали матом на украинском телевидении после слов девушек о принадлежности Крыма. Они назвали полуостров своим домом и признали, что Украина потеряла Крым. Позже родителей певиц, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец».

Крым вошел в состав России в 2014 году после госпереворота на Украине и проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к России. Москва не раз подчеркивала, что процедура полностью соответствовала нормам международного права. Киев до сих пор считает полуостров своей территорией и отказывается признавать итоги голосования.

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