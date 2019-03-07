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Почти 500 дворовых территорий благоустроят в Башкирии в 2019 году

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В Республике Башкортостан в 2019 году планируют благоустроить 480 дворовых территорий во всех 63 муниципальных районах и городских округах. Об этом на пресс-конференции в ИА «Башинформ» рассказал заместитель министра ЖКХ Башкирии Альфред Зиннатуллин.

По его словам, 99% требуемых средств на проведение работ выделены из бюджета республики, оставшийся 1% вкладывают сами жители. Адреса дворов, которые благоустроят в первую очередь, уже определены. Работы начнутся в мае и должны завершиться до 1 октября 2019 года.

Также Зиннатуллин отметил, что необходимо учесть то, что в республике около 3 тыс. дворов, в которых необходимо провести благоустройство. В связи с этим проект реализовать за один год не получится.

Обязательными компонентами благоустройства являются озеленительные работы, устройство парковочных мест и наружного освещения, установка лавочек, урн, детских и контейнерных площадок. Перечень и виды работ определяют сами жители. Дизайн-проект создается после того, как заявка будет одобрена.

Благоустройство проводится в рамках проекта «Башкирские дворики». На его реализацию направлено 1,7 млрд рублей.

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