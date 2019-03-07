Капитальный ремонт моста проведут в Мурманской области

В микрорайоне Лесозавод Кандалакши Мурманской области планируют провести капитальный ремонт моста через реку Лупче-Савино. Старт работ назначен на лето 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования городского поселения Кандалакши.

Капитальный ремонт моста проведут благодаря выигранной субсидии, предоставленной региональным бюджетом. Размер финансирования составил 20 млн рублей. Помимо мостового сооружения, будут приведены в порядок подъездные пути к нему, пишет ИА «Би-порт».

Необходимая проектно-сметная документация уже разработана и прошла государственную экспертизу. Решение о проведении капитального ремонта было принято по итогам проведенного ранее технического обследования моста.