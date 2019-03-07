Прямой эфир

В Красноярске двух мужчин задержали за попытку поджога мэрии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Красноярска задержала двух мужчин, которые бросали «коктейли Молотова» в здание администрации города, сообщил официальный представитель регионального управления МВД России Владимир Юрченко в четверг, 7 марта.

Злоумышленников нашли и поместили под стражу после того, как накануне в Сети появилось видео, на котором запечатлено их деяние. По предварительным данным, попытка поджога была совершена в ночь на 3 марта, пишет ТАСС.

В настоящее время мужчины 25 и 27 лет арестованы, один из них отправлен на судебно-психиатрическую экспертизу. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное уничтожение имущества» и «Хулиганство».

6 марта сообщалось, что в Белгороде мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии, поджег себя на центральной площади города, после чего был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Париже предъявили обвинения предполагаемой виновнице поджога жилого дома
СК на Урале начал проверку инцидента со сгоревшим в подвале подростком

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017