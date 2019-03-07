В Красноярске двух мужчин задержали за попытку поджога мэрии

Полиция Красноярска задержала двух мужчин, которые бросали «коктейли Молотова» в здание администрации города, сообщил официальный представитель регионального управления МВД России Владимир Юрченко в четверг, 7 марта.

Злоумышленников нашли и поместили под стражу после того, как накануне в Сети появилось видео, на котором запечатлено их деяние. По предварительным данным, попытка поджога была совершена в ночь на 3 марта, пишет ТАСС.

В настоящее время мужчины 25 и 27 лет арестованы, один из них отправлен на судебно-психиатрическую экспертизу. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное уничтожение имущества» и «Хулиганство».

6 марта сообщалось, что в Белгороде мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии, поджег себя на центральной площади города, после чего был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.