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Брянская область обогнала Москву по приросту экономики

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Фото: РИА Новости/Владимир Горовых
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Брянская область по итогам 2017 года обогнала по уровню роста валового регионального продукта (ВРП) Москву и Московскую область, сообщает 7 марта издание «Брянские новости» со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с 2016-м, в 2017 году индекс физического объема регионального ВРП составил 104,7%. По этому показателю Брянская область заняла второе место в Центральном федеральном округе, уступив первенство Калужской области с ростом в 105,6%.

При этом в Москве этот показатель составил 101,9%, в Московской области — 101,3%.

Наибольший вклад в развитие экономики Брянской области внесло сельское хозяйство, которое показало в 2017 году индекс ВРП на уровне 115,2%.

Ранее сообщалось, что родителям и вдовам брянцев, которые погибли в вооруженных конфликтах, увеличат выплаты.

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