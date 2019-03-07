Взрыв прогремел в одном из домов в Северной Ирландии

Самодельное взрывное устройство сработало в одном из домов города Крейгавон в Северной Ирландии в ночь на 7 марта. Информации о раненых не поступало, пишет Daily Express.

Инцидент произошел в районе Бернсайд. Взрывной волной были повреждены входная дверь и коридор квартиры, в которой проживает пожилая женщина. В настоящее время с ней работают медики и психологи.

5 марта самодельные взрывные устройства были обнаружены на территории лондонских аэропортов Хитроу и Сити, а также в столичном вокзале Ватерлоо. Еще одно было найдено на следующий день в Университете Глазго при сортировке почты в студенческом городке. Полиция предполагает, что устройства могли направить и заложить боевики ирландских радикальных группировок.