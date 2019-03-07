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Россиян законодательно защитят от квартирных рейдеров

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Госдума примет закон, который запрещает продажу микродолей в квартирах. Документ рассмотрят во втором чтении уже этой весной. Законопроект призван защитить россиян от квартирных рейдеров.

Аферисты покупают части жилья: 1/2 или 1/3 квартиры. Обычно люди продают свою долю, поссорившись с родными. Мошенники вселяют на купленную половину «профессиональных соседей». Эти люди делают жизнь остальных собственников невыносимой. Меры у них радикальные: оскорбления, снос дверей и стен, порча имущества. Многие не выдерживают, продают и свою долю тоже — подчас невыгодно.

Оспорить сделку по продаже микродоли в суде бывает сложно. Авторы документы уверены: новый закон всё расставит по своим местам.

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