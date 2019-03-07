Власти оплатят жителям пострадавшего дома в Магнитогорске аренду жилья

Еще на три месяца продлили власти Челябинской области оплату аренды жилья для жителей пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске. Их будут обеспечивать кровом до поступления результатов госэкспертизы технического состояния дома.

О том, что все пострадавшие получили материальные выплаты, губернатору Борису Дубровскому доложила министр социальных отношений Татьяна Никитина. На эти цели было направлено 54 млн рублей из федерального бюджета и 75,7 млн рублей из регионального, сообщает 1obl.ru.

Также уведомления на покупку жилья передали тем, чьи квартиры пострадали во время взрыва. Проживавшие в этом доме люди купили 65 квартир. Заключено 215 договоров аренды, которые оплатили власти.

Между тем, на месте трагедии завершились демонтажные работы. Ведется подготовка к торгам по выбору подрядчика, который займется благоустройством территории.