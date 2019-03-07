Порывистый ветер и переменная облачность ожидаются в Москве 7 марта

Переменная облачность и до -1 градуса мороза ожидается в Москве в четверг, 7 марта. Ветер будет дуть юго-западный с порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики предупреждают о возможном образовании гололедицы, поэтому водителям стоит быть внимательными на дорогах и сохранять дистанцию. По данным Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД), в предпраздничный день на городских улицах и магистралях движение будет плотным, ожидаются пробки.

В пятницу, 8 марта, в мегаполис придет потепление, местами возможен дождь. Столбик термометра покажет +4..+6 градусов и до +7 по области. Ветер будет дуть юго-западный с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.

В субботу в столице воздух прогреется до +5..+7 градусов и до +8 по Подмосковью. Погода будет пасмурной и ветреной, местами возможен дождь. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

В ночь на воскресенье, 10 марта, в городе похолодает до -4 градусов. Днем столбик термометра покажет +1..+6 градусов. Ожидается переменная облачность с осадками. Ветер будет дуть южный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.

2 марта синоптики рассказали, что москвичам не стоит ждать ранней весны в столице. Снежный покров, плотность которого выше нормы, сохранится в городе до конца текущего месяца, а периоды потепления в столице будут чередоваться с незначительными похолоданиями.