Женскую колонию в Краснотурьинске ждет проверка прокуратуры

Прокуратура Свердловской области проверит ИК-16 в Краснотурьинске по просьбам представителей общественности. Сотрудники надзорного ведомства уже выехали в женскую колонию, чтобы проверить данные о противоправных действиях.

Как сообщает ТагилСити.Ру, прокуроры изучат видеозаписи рассказов осужденных о нарушениях их прав. Речь идет о ненадлежащих условиях содержания и порядке отбывания в колонии. Отмечается, что сообщений о применении к осужденным пыток не поступало.

Нарушения бытовых и санитарных условий содержания заключенных были выявлены в этой колонии в 2018-2019 годах. Там зафиксировали недостаток вещевого довольствия, нарушения трудового законодательства и несоблюдение правил пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию общего режима из-за нарушений ею условий ограничения свободы.