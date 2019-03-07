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На Украине запретили продажу антибиотиков без рецепта

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Фото: TASS/DPA/Frank May
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Правительство Украины утвердило план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, предусматривающий ограничение доступа к антибиотикам при отсутствии рецепта. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Соответствующее постановление было принято 6 марта.

Согласно документу, украинский минздрав должен будет до конца второго квартала 2019 года разработать нормативные правила отпуска в аптеках противомикробных препаратов исключительно по рецепту. Также должен быть утвержден порядок учета инфекционных заболеваний и болезней, связанных с предоставлением медпомощи.

Кроме того, ведомству будет необходимо утвердить порядок использования противомикробных препаратов и порядок сбора информации о потреблении антибиотиков на Украине.

27 января сообщалось, что в Одессе охранник аптеки открыл стрельбу по покупателям, которые приобрели препарат без рецепта.

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