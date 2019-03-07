Лидер Sex Pistols назвал причину самоубийства вокалиста The Prodigy

Фронтмен легендарной панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен считает, что причиной самоубийства вокалиста The Prodigy Кита Флинта стало одиночество.

Как пишет портал TMZ, Роттен и Флинт были хорошими друзьями, однако в последние годы солист The Prodigy проводил в одиночестве.

«Эта новость (о смерти Флинта. — Ред.) разбила мне сердце. Не поймите меня неправильно, но его никто не любил, все его оставили, и это его разрушило», — заявил Роттен.

По его словам, его беспокоит новая печальная тенденция, когда рокеры не заботятся друг о друге.

Тяжело воспринявший гибель коллеги Джонни Роттен заявил о своем долге помогать другим музыкантам бороться с суицидальными мыслями.

5 марта британский таболоид The Sun отметил, что фронтмен The Prodigy покончил с собой после расставания с женой, японской моделью и диджеем Маюми Каи.

Тело 49-летнего музыканта нашли утром 4 марта в его доме в графстве Эссекс. Буквально накануне самоубийства Флинт пробежал кросс и, по словам очевидцев, выглядел здоровым и счастливым.