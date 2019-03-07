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СМИ узнали о тайном учете властями США симпатизирующих мигрантам журналистов и юристов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Miguel Juarez Lugo
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Учет журналистов и юристов, симпатизирующих мигрантам, ведут власти США. Об этом сообщила телекомпания NBC в среду, 6 марта.

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Это касается в первую очередь тех правозащитников и адвокатов, которые помогают мигрантам устроиться в США, а также журналистов, которые освещают движение караванов мигрантов на границе с Мексикой.

Всех внесенных в базу данных ограничивают в праве передвижения через границу и подвергают длительным допросам.

С октября прошлого года к американской границе с Мексикой направляются тысячи беженцев из Центральной Америки. Все они хотят получить убежище в США. Американский лидер Дональд Трамп, пытаясь сдержать поток нелегальных мигрантов в страну, разрешил военнослужащим на границе с Мексикой открывать огонь на поражение по нелегалам при необходимости.

4 февраля стало известно, что более 3,7 тыс. американских военнослужащих будут дополнительно переброшены на юго-западный участок границы с Мексикой, заявили в Пентагоне. Общее число действующих сил на границе увеличится примерно в шесть раз, до 4350 военных.

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