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Эксперты рассказали о смертельно опасных паразитах в бассейнах отелей

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Британские эксперты призвали внимательнее относиться к выбору отеля для отдыха, присматриваясь к бассейнам. Об этом рассказало издание The Sun со ссылкой на менеджера ассоциации инструкторов по плаванию Люка Гриффитса.

«Даже если вода в бассейне выглядит чистой, в ней могут находиться вредные микроорганизмы, поэтому она не должна попадать в рот», — цитирует его издание.

Он назвал два вида микроорганизмов — криптоспоридии и лямблии, которые могут вызвать серьезные недомогания желудочно-кишечного тракта.

Эксперт предложил не заходить в бассейн, если там не видно дна, а на стенках есть скользкий цветной налет, поскольку мутная вода сигнализирует о наличии вредных микроорганизмов и опасных химических веществ.

Ранее в феврале сообщалось, что в России предложили сделать гастротуризм приоритетным направлением.

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