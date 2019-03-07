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Палата лордов проголосовала за членство Британии в таможенном союзе ЕС

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Членство Великобритании в таможенном союзе ЕС поддержала верхняя палата британского парламента. Об этом стало известно в четверг, 7 марта.

Результаты этого голосования предоставят правительству и нижней палате парламента — палате общин — шанс избежать катастрофического, по мнению инициатора голосования главы лейбористов Уилфа Стивенсона, варианта выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем об условиях Brexit, сообщает ТАСС.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства одобрили его. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. После этого начнется переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы.

15 января 2019 года члены палаты общин отвергли предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение об условиях Brexit.

В феврале Мэй заявила, что 12 марта на голосование будет выставлен новый вариант соглашения по условиям Brexit. Предполагалось, что, если депутаты его не поддержат, Мэй предложит «жесткий» выход без соглашения, с отменой 80–90% пошлин. После голосования палаты лордов, Мэй не сможет выполнить свою угрозу.

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