Еще один кандидат в президенты Украины снялся с выборов

Первый заместитель командующего Сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Украины и кандидат на пост президента страны Сергей Кривонос снял свою кандидатуру с выборов в пользу действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Кривоноса, главной причиной решения участвовать в выборах президента было его несогласие с системой и образовавшейся ситуацией в секторе безопасности.

«Я думал, что необходимо говорить о том, что всевозможными способами пытались скрыть «паркетные генералы». У меня нет морального права быть дешевым популистом и раздавать пустые обещания <…> Поэтому до тех пор, пока война <…>, мне пришлось принять взвешенное и очень не простое для себя решение», –– написал Кривонос.

Он выразил мнение, что якобы сохраняется «угроза открытой агрессии России» и поэтому в современных условиях нецелесообразно менять верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины, которым является нынешний президент.

В начале марта от участия в выборах президента отказался лидер партии «Самопомощь» и глава Львова Андрей Садовой, аналогичное решение ранее принял Дмитрий Гнап (партия «Сила людей»).

Нового президента Украины изберут 31 марта 2019 года.

Лидером предвыборной гонки является Владимир Зеленский, на втором месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, третий — Петр Порошенко.