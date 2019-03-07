Трамп прокомментировал новость о восстановлении полигона в КНДР

Восстановление стартовой площадки испытательного ракетного полигона Сохэ разочарует президента США Дональда Трампа. Об этом заявил он сам в среду, 6 марта.

«Я буду очень и очень разочарован (лидером КНДР. — Ред.) Ким Чен Ыном, хотя и не думаю, что это так», — цитирует Трампа ТАСС.

При этом Трамп считает, что информация о начале восстановления полигона в Северной Корее — это только предварительные данные.

12 июля на первом в истории саммите США–КНДР в Сингапуре лидеры двух стран Трамп и Ким Чен Ын сделали совместное заявление, согласно которому Пхеньян соглашается на полное ядерное разоружение полуострова, а Вашингтон предоставляет гарантии безопасности.

Демонтаж объектов на испытательном ракетном полигоне Сохэ стартовал в конце июля, о чем стало известно по спутниковым снимкам.

Но в конце августа Северная Корея приостановила демонтаж объектов на космодроме Сохэ, где проходили испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

28 февраля СМИ сообщили, что Трамп и Ким Чен Ын раньше запланированного покинули место проведения двустороннего саммита, поскольку сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации Корейского полуострова.

6 марта стало известно о том, что на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ начались восстановительные работы.