За мир каждый эмир: САР стала ключевой темой аравийского турне Лаврова

Турне главы МИД РФ Сергея Лаврова по странам Персидского залива завершилось визитом в Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. В ходе переговоров в Эль-Кувейте и Абу-Даби принимающие стороны согласились с Москвой в необходимости политического урегулирования в Сирии и скорейшей нормализации отношений с Дамаском. Поездка шефа российский дипломатии в регион имела крайне важное значение, учитывая возможное обсуждение уже в конце марта - начале апреле вопроса восстановления САР в Лиге арабских государств.

Миротворец пустыни

Проведя переговоры в двух враждующих странах — Катаре и Саудовской Аравии, Сергей Лавров отправился в местную «Швейцарию» — Кувейт. Политика эмирата, где еще помнят иракскую оккупацию начала 1990-х годов, характеризуется весьма просто: за все хорошее, против всего плохого. Региональный «миротворец» полтора года назад первым бросился тушить пожар конфликта между Эр-Риядом и Дохой, еще раньше поддержал идею России о создании системы безопасности в Персидском заливе, а сейчас может оказать столь важную Дамаску поддержку в вопросе восстановления Сирии в ЛАГ. Даже с Ираном, который в Заливе, мягко говоря, не любят, Кувейт, хотя и аккуратно, поддерживает контакты.

В Эль-Кувейте Сергей Лавров встретился с эмиром Сабахом Аль-Ахмедом Аль-Джабером Ас-Сабахом, а также переговорил с вице-премьером, министром иностранных дел Сабахом Халидом аль-Хамадом Ас-Сабахом. В ходе дискуссии стороны отметили стабильное развитие двусторонних отношений, развитие торгово-экономических и инвестиционных связей, а также коснулись ключевых международных и региональных проблем. Кувейтский министр во время пресс-конференции не уставал называть Сергея Лаврова другом, Россию — «дружественным государством» и даже вспомнил, что в 1908 году в порт Кувейта зашел российский корабль. С тех пор связи двух государств и пошли в гору, заверил Сабах Халид Ас-Сабах.

Две страны активно обсуждают инвестиционные проекты на сумму около $200 млн и плотно взаимодействуют в СБ ООН, где Кувейт сейчас занимает место одного из непостоянных участников. Сабах Халид Ас-Сабах поблагодарил Москву за «важную роль, направленную на преодоление разногласий» на Ближнем Востоке, а также за поддержку Россией «мирной инициативы Кувейта» в Персидском заливе.

Затронули министры и тему осужденной в Кувейте гражданки РФ Марии Лазаревой, возглавлявшей компанию KGL Investment. Она была задержана властями эмирата в ноябре 2017 года, а в мае 2018-го приговорена к 10 годам тюрьмы по обвинению в растрате госсредств.

— Мы выразили надежду, что в рамках рассмотрения ее дела по законодательству Государства Кувейт будут обеспечены все ее законные права, которые вытекают из международных конвенций, участником которых является Кувейт, — заявил глава МИД РФ.

По его словам, кувейтский министр «эту просьбу услышал». Сам Сабах Халид Ас-Сабах заверил, что, как «упомянул друг Лавров, Кувейт уважает свои обязательства по всем международным договорам». Однако так как все ветви власти в стране независимы, сказать о будущем Марии Лазаревой сейчас он не может, и надо дождаться очередного заседания суда.

Брат ты мне больше

Пожалуй, одной из главных целей визита стало прощупывание настроений «заливных» партнеров по поводу возможного возвращения Сирии в ЛАГ (21 государство без учета САР). Уже 31 марта в Тунисе арабские государства соберутся обсудить планы на будущее. И хотя организаторы мероприятия уверяют, что вопрос возвращения Дамаска в «семью» на повестку пока не выносился, признают, что он вполне может стать одной из тем дискуссии.

Во всех четырех странах — Катаре, Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ — выражают обеспокоенность судьбой «сирийских братьев» и всецело ратуют за скорейшее воцарение мира в этой стране. Путем, конечно, политико-дипломатического диалога. Однако дальше слова представителей стран Залива начинают искриться оттенками. В Катаре глава МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, хотя и выразил высокую оценку усилиям России в урегулировании конфликта, «изменений на земле» не увидел. А потому и ставить вопрос о возвращении САР в ЛАГ наотрез пока отказался. В Саудовской Аравии госминистр иностранных дел Адель Аль-Джубейр оказался аккуратнее в оценках и заявил о необходимости посоветоваться с другими участниками объединения, а потом уже решать окончательно.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла Аль-Нахайян отметил, что возвращение Сирии зависит не только от Абу-Даби, но и от «других арабских стран», с которыми, естественно, надо посоветоваться. Впрочем, ОАЭ уже вернули свое посольство в Дамаск, послав тем самым остальному арабскому миру вполне определенный сигнал. Глава МИД Эмиратов пояснил, что данное решение было вызвано опасениями слишком возросшего влияния Турции и Ирана на Сирию.

Единственный, кто фактически открыто поддержал возвращение Сирии в ЛАГ, оказался Кувейт. Министр Сабах Халед Ас-Сабах неожиданно не проявил присущую остальным странам Аравийского полуострова крайнюю осторожность в этом вопросе и удивил собравшихся журналистов.

— Кувейт будет счастлив возвращению Сирии в арабскую семью, — заверил кувейтский министр.

Он напомнил, что «Сирия погрузилась в разрушения» восемь лет назад, а между тем она – одна из основательниц Лиги арабских государств. Поэтому, по словам дипломата, Кувейт всячески выступает за возвращение сирийцев к нормальной жизни.

Таким образом из семи арабских стран, которые Сергей Лавров посетил за последний месяц, только Катар на данный момент отказал Сирии в возвращении в ЛАГ. Марокко, Тунис, Королевство Саудовская Аравия, ОАЭ напрямую зеленый свет Дамаску не дали, однако и отказывать сирийцам в «семье» не стали. А Кувейт и Алжир, пожалуй, выразили наибольшую симпатию идее возвращения Сирии в Лигу. Как в итоге обернется дело, никто пока сказать однозначно не решается. Тем более, что в Персидский залив вознамерился отправиться госсекретарь США Майк Помпео. Как заговорят аравийские монархии после визита главы Госдепартамента, большой вопрос, ответ на который, наверное, не знают даже сами эти государства.

В любом случае, как пояснил «Известиям» востоковед, экс-дипломат Вячеслав Матузов, турне Сергея Лаврова в Залив пришлось как нельзя вовремя. Именно сейчас, когда Сирия вплотную подобралась к возвращению к мирной жизни и вскоре должен быть сформирован конституционный комитет, было крайне важно сверить позиции. Тем более, что в арабском мире голос этих стран весит очень много.

Залив и другие лекарства

Если полтора года назад визит Сергея Лаврова в страны Персидского залива прошел на фоне ссоры Катара с Саудовской Аравией, то сейчас эта тема ушла на второй план. Но не обсудить ее стороны не могли.

— Мы затрагивали ситуацию в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива. У России нет собственных инициатив на этот счет. Мы поддерживаем усилия Кувейта, — подчеркнул Сергей Лавров.

Другое дело, что российское предложение, выдвинутое около десяти лет назад, создать концепцию безопасности в Персидском заливе вполне укладывается в миротворческие устремления Кувейта. Проблема в том, что кувейтяне, хотя и продолжают ездить то в одну, то в другую столицу разругавшихся «братьев», конфликт и ныне там. И пока предпосылок к его разрешению не наблюдается.

Отдельным фоном визита прошла тема палестино-израильского конфликта. Здесь даже у Саудовской Аравии и Катара наблюдается поразительное совпадение позиций. Сергей Лавров не уставал заявлять о необходимости возобновления переговоров между Израилем и Палестиной, даже напомнив о возможности организовать подобную встречу в Москве. А его аравийские коллеги дружно соглашались с шефом российской дипломатии, что старейший конфликт Ближнего Востока можно урегулировать лишь политико-дипломатическими методами на основе существующих международных договоренностей.

Обсудил глава МИД РФ со своими визави и другие проблемные точки — Ливию, Йемен, Ирак. Сергей Лавров в каждой столице убеждал, что преодоление разногласий в Заливе поспособствует прогрессу урегулирования всех проблемных вопросов арабского мира.

— Логика нашей внешней политики такова, что она нацелена не на обострение отношений между государствами региона, а на сглаживание противоречий и усиление безопасности в Заливе и соседних странах, — сказал «Известиям» Вячеслав Матузов.

Казалось, что призывы России откликаются в сердцах руководителей этих государств, однако, возможно, каждый из них слышал в подобных словах разное. Потеплеет ли в Персидском заливе и соседних регионах или будет по-прежнему жарко, вполне вероятно, покажет уже предстоящий саммит ЛАГ. А Сергей Лавров, встретившись напоследок с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, улетел в Москву.