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В Италии туристам запретили ходить в шлепанцах

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Власти итальянского нацпарка Чинкве-Терре (Лигурия) приняли решение запретить туристам ходить в шлепанцах и ввели штраф для нарушителей до €2300 (170 тыс. рублей).

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Решение было принято после того, как горноспасательные отряды пожаловались на путешественников, которых все чаще застают в неподходящей обуви на скалистой местности в Лигурии, пишет Daily Mail.

Спасатели отметили, что, разгуливая по скалам в шлепанцах, туристы рискуют здоровьем и жизнью. Сумма штрафа для них будет рассчитываться исходя из масштаба работы по их спасению.

«Мы вводим эти меры постепенно, сначала будем информировать, потом — применять санкции», — заявил директор парка Патрицио Скарпеллини.

Меры начнут действовать с апреля.

В сентябре прошлого года в итальянской Флоренции власти запретили есть на улицах.

11 февраля сообщалось, что в Испании туристам грозит тюрьма за рисунки на песке.

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