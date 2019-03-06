Прямой эфир

«Роскосмос» получил от «КосмоКурса» варианты проекта частного космодрома

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Роскосмосу» представили от компании «КосмоКурс» варианты расположения первого в РФ частного орбитального космодрома. Об этом в среду, 6 марта, сообщил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.

«Да, документы действительно получили», — цитирует сообщение «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что в документации собраны возможные варианты расположения первого в РФ частного орбитального космодрома.

В настоящий момент «КосмоКурс» работает над строительством частного космодрома, в частности, уже подписано соглашение о его строительстве с администрацией Нижегородской области. Проект предполагает строительство к 2022 году двух стартовых столов на территории площадью 5 млн кв. м.

Согласно планам, космодром будет использоваться для организации туристических полетов на высоту около 200 км. При этом участники экскурсии смогут перемещаться в невесомости внутри кабины с персональными иллюминаторами. Для этого придется заплатить не менее $200 тыс. и пройти специальную подготовку к полету. Первый подобный запуск запланирован на 2025 год.

6 марта глава «КосмоКурса» Павел Пушкин оценил риски для жителей Нижегородской области из-за строительства космодрома и назвал его безопасным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Строители первого частного космодрома заключили договор с Нижегородской областью
В ближайшие три года в России построят первый туристический космодром

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017