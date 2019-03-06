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Новые дорожки для оздоровительной ходьбы появятся в Рязани

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В Рязани обустроят новые маршруты для оздоровительной ходьбы. С таким предложением к главе муниципального образования, председателю гордумы Юлии Рокотянской обратились местные жители.

Главный редактор «Областной Рязанской газеты» Николай Кирилов и общественник Арнольд Грынин презентовали проект «Тропа здоровья» и попросили помочь в его реализации и согласовать место для размещения дорожек, отмечает РИА «7 новостей».

Такие тропы уже есть в ЦПКиО. Юлия Рокотянская поручила разработать маршруты для пешеходных прогулок и в других парках Рязани, обустроить дорожки, установить соответствующие указатели, нанести разметку.

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