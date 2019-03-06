Участники СВПД договорились созвать совместную комиссию на министерском уровне

Председатели совместной комиссии Ирана и международных посредников (Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция) по обзору реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) договорились созвать встречу на министерском уровне, сообщает ТАСС в среду, 6 марта.

«Участники подчеркнули решимость поддерживать практические решения, касающиеся отмены санкций (против Ирана. — Ред.), и договорились следить за прогрессом и созвать (заседание. — Ред.) совместной комиссии», — цитирует агентство заявление председателей комиссии.

Отмечается, что «пятерка» международных посредников и Иран продолжат работать над сохранением СВПД.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают автомобильный сектор, торговлю компьютерными программами для промышленных предприятий, природными ископаемыми и металлами, в том числе драгоценными, а также нефтяной сектор исламской республики.

В качестве противодействия Евросоюз ввел в действие блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории ограничения, введенные США в отношении Ирана.

21 февраля СМИ рассказали о маневрах и «сложных схемах» иранских компаний для обхода санкций США.