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Экс-председателя ЕС выдвинули в совет директоров «Лукойла»

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Совет директоров российской нефтяной компания «Лукойл» утвердил 12 кандидатов, претендующих на 11 мест в совете, состав которого не менялся с 2017 года. Список размещен 6 марта на сайте компании.

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Среди претендентов появились четыре новичка: экс-председатель Европейского Совета Вольфганг Шюссель, член Совета директоров «Автотор Холдинг» Сергей Шаталов, бывший управляющий «Тройки Диалог», экс-глава Deutsche Bank в России Павел Теплухин и гендиректор Российской инновационной топливно-энергетической компании» Николай Николаев.

Из действующих директоров кандидатами не стали председатель совета директоров Symbiotics Иван Пикте, экс-глава МИДа и экс-секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов и бывший заместитель председателя совета директоров Chevron Ричард Мацке, пишет РБК.

5 марта Forbes назвал самых богатых россиян. На третьем месте оказался глава «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние оценивают в $20,7 млрд.

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