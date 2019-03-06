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Суд обязал мать погибшей свердловской модели выплатить убийце 300 тыс. рублей

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В Свердловской области суд обязал мать погибшей модели Юлии Прокопьевой выплатить 300 тыс. рублей Дмитрию Лошагину — бывшему мужу девушки, который убил ее в 2013 году. Об этом в среду, 6 марта, сообщает РЕН ТВ.

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«Он получил и тут же эти деньги перечислил своей матери. У нас имеются документы. По этим документам мать его перечислила деньги на какие-то фотоуслуги», — рассказала родственница жертвы.

17 ноября 2018 года ТАСС сообщал, что Лошагин подал исковое заявление в Ленинский районный суд Нижнего Тагила к родителям убитой и потребовал взыскать с потерпевших свою часть наследства, автомобиль Audi и 3 млн рублей.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 24 июня 2015 года приговорил Лошагина к 10 годам колонии строгого режима. Как установил суд, мужчина в ночь на 23 августа 2013 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою жену — Юлию Прокопьеву-Лошагину, вывез ее тело в лес и поджег.

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