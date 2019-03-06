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СК на Урале начал проверку инцидента со сгоревшим в подвале подростком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет (СК) в Ирбитском районе Свердловской области проверяет информацию о подростке, сгоревшем в подвале многоквартирного дома. Об этом 6 марта сообщает СК по региону, передает «РИА Новости».

Предварительно установлено, что несовершеннолетний принес с собой горючую жидкость, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Точную причину смерти подростка установят в ходе экспертных исследований.

Сейчас правоохранительные органы опрашивают людей и анализируют документы, характеризующие погибшего. Следственное управление СК отмечает, что в рамках проверки выяснят и то, как подросток смог попасть в подвал.

Трагедия произошла в поселке Черновское. Тело подростка обнаружили жители многоквартирного дома.

6 марта в городе Покровск Хангаласского района Республики Саха (Якутия) произошло возгорание в двухэтажном общежитии. В результате пожара из здания эвакуировали 20 человек, в том числе троих детей. Погибших и пострадавших нет.

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