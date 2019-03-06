Объявленного в Венесуэле персоной нон грата посла ФРГ отзовут для консультаций

Германия отзовет в Берлин для консультаций посла страны в Венесуэле, объявленного персоной нон грата. Об этом говорится на сайте МИД ФРГ.

«Мы приняли к сведению решение объявить посла [Даниэля] Кринера персоной нон грата», — заявил глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас. Глава немецкой дипломатии подчеркнул, что решение властей Венесуэлы усугубит ситуацию и не поспособствует разрядке.

«Наша европейская поддержка Хуана Гуайдо остается неизменной», — напомнил Маас.

Ранее 6 марта правительство Венесуэлы объявило посла Германии в республике Даниэля Кринера персоной нон грата. В тексте коммюнике говорится, что дипломат систематически вмешивался во внутренние дела страны и нарушал принятые нормы международных отношений. Ему дали 48 часов на то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро не имела права объявлять персоной нон грата посла Германии.

23 января на фоне акций протеста спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза. Россия и ряд других стран выступили на стороне главы государства Николаса Мадуро.