Прямой эфир
Сюжет:

Объявленного в Венесуэле персоной нон грата посла ФРГ отзовут для консультаций

0
Фото: REUTERS/Marco Bello
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия отзовет в Берлин для консультаций посла страны в Венесуэле, объявленного персоной нон грата. Об этом говорится на сайте МИД ФРГ.

Арестный ход: почему Хуана Гуайдо не задержали на границе Венесуэлы
Оппозиционер снова в стране, и это невыгодно официальному Каракасу

«Мы приняли к сведению решение объявить посла [Даниэля] Кринера персоной нон грата», — заявил глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас. Глава немецкой дипломатии подчеркнул, что решение властей Венесуэлы усугубит ситуацию и не поспособствует разрядке.

«Наша европейская поддержка Хуана Гуайдо остается неизменной», — напомнил Маас.

Ранее 6 марта правительство Венесуэлы объявило посла Германии в республике Даниэля Кринера персоной нон грата. В тексте коммюнике говорится, что дипломат систематически вмешивался во внутренние дела страны и нарушал принятые нормы международных отношений. Ему дали 48 часов на то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро не имела права объявлять персоной нон грата посла Германии.

23 января на фоне акций протеста спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза. Россия и ряд других стран выступили на стороне главы государства Николаса Мадуро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США пообещали санкции третьим странам за взаимодействие с Венесуэлой
США удивятся участию Мадуро в возможных выборах президента Венесуэлы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017