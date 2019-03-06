США аннулировали визы еще у 77 граждан Венесуэлы

Госдепартамент США принял решение отозвать визы у 77 граждан Венесуэлы, сообщил в среду, 6 марта, вице-президент страны Майк Пенс, передает телеканал ABC News.

«Сегодня Госдепартамент объявляет, что мы аннулируем визы у 77 человек, включая многих чиновников режима [Николаса] Мадуро и членов их семей», — подчеркнул он, выступая на мероприятии в штате Аризона.

Отзыв виз происходит на фоне принятого администрацией Мадуро решения об объявлении персоной нон-грата посла Германии в Венесуэле Даниэля Кринера. Лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо назвал случившееся неправомерным.

2 марта Соединенные Штаты отозвали визы у 49 человек, которые связаны с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. 1 марта министерство финансов США добавило в санкционный список шесть граждан Венесуэлы, которых считают причастными к нарушению прав человека и другим злоупотреблениям. Среди внесенных в список оказались командующий национальной гвардией Венесуэлы генерал Ричард Лопес Варгас и начальник полиции штата Тачира (граничащего с Колумбией) Кристиан Моралес Самбрано.

23 января на фоне акций протеста спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.