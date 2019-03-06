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СНБО Украины реформирует оборонную сферу страны

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Фото: РИА Новости
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины после коррупционного скандала решил реформировать оборонную сферу страны, заявил секретарь организации Александр Турчинов.

Решение СНБО предусматривает принятие комплекса мер по реформированию оборонно-промышленного комплекса и повышению прозрачности выполнения государственного оборонного заказа, говорится на сайте Совета 6 марта. Также поручено провести аудит деятельности «Укроборонпрома» и участников концерна с привлечением иностранных специалистов.

Накануне стало известно, что генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин признал поставки техники в Украину из России.

4 марта издание Bihus.info сообщило, что бывший первый замсекретаря СНБО Украины Олег Гладковский получил «откат» в размере $30 тыс. от хищений в оборонно-промышленном комплексе страны. В тот же день президент Украины Петр Порошенко уволил его в связи с уголовным делом.

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