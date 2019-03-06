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МИД заявил о незаинтересованности США в укреплении КЗХО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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США и «следующие их диктату страны Запада» не заинтересованы в укреплении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом 6 марта директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил «Интерфаксу».

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По его словам, это следует из отказа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) добавить в список неразрешенных веществ все пять семейств «Новичка», а не только те, которые якобы применялись при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.

О том, что в ОЗХО не поддержали инициативу России, стало известно 26 февраля. Тогда постпред страны в организации Александр Шульгин объяснил отказ тем, что Соединенные Штаты и их союзники проводят эксперименты над предлагаемыми к запрету веществами.

КЗХО была открыта к подписанию генсеком Организации Объединенных Наций (ООН) в Париже в 1993 году, вступила в силу 29 апреля 1997 года. Сейчас участниками конвенции являются 192 государства, они обязуются не разрабатывать, не приобретать и не производить химическое оружие.

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