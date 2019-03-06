Индия опровергла сообщения о сбитом Пакистаном Су-30

Во время боя с Пакистаном в Кашмире не было сбито ни одного индийского истребителя Су-30. С этим заявлением выступили военно–воздушные силы (ВВС) Индии.

Таким образом, Нью–Дели опроверг информацию, растиражированную Исламабадом, что индийские истребители были сбыты пакистанскими F-16, пишет 6 марта Hindustan Times. Индийские военные назвали утверждение Пакистана ложным. Оно сделано, чтобы скрыть потерю своего истребителя, полагают в ВВС страны.

Истребители ВВС Пакистана многократно выпустили ракеты AMRAAM, но действия экипажей самолетов Су-30 позволили уничтожить их. Индийские военные продемонстрировали обломки ракеты, которой вооружены F-16, в качестве доказательства применения этих истребителей в бою, что отрицали в Пакистане.

Бой между восемью индийскими истребителями и 24 самолетами ВВС Пакистана произошел в конце февраля. Видео воздушного боя в небе над Кашмиром было опубликовано в Сети.