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Петровский рынок в Липецке эвакуировали в седьмой раз за две недели

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В Липецке из-за сообщений о возможном взрыве в очередной раз эвакуировали Петровский рынок, сообщили в его администрации. Письма поступают с 22 февраля на электронные адреса торговой площадки и судебных участков.

Утром 6 марта объект «заминировали» уже в седьмой раз, информация о якобы заложенных взрывных устройствах вновь не подтвердилась. Возмущенные арендаторы Петровского рынка перекрыли улицу Неделина и потребовали объяснений от правоохранительных органов. Предприниматели жалуются, что из-за постоянных эвакуаций они теряют покупателей и прибыль. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Волна телефонного терроризма началась в России в сентябре 2017 года. Неизвестные извещали о минировании торговых центров, культурных объектов и государственных учреждений. За год было эвакуировано около 3 млн человек.

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