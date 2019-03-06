Инвестор вложит 350 млн рублей в казанскую «Тюбетей Tower»

Пермский инвестор Рашид Габдуллин намерен потратить на первую смотровую башню в Татарстане «Тюбетей Tower» 350 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

«Мы сейчас проходим согласование по земельному участку», — сказала она.

Площадь новой казанской смотровой площадки, расположенной по периметру «тюбетейки», составит 120 кв. м. Внутри гигантского «головного убора» будут работать рестораны и сувенирные магазины.

Наиболее вероятным местом размещения башни станет район возле стадиона «Казань Арена». Реализация проекта планируется по схеме государственно-частного партнерства.