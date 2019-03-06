Милонов высказался о низком уровне образованности молодежи в России

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов во время пресс-конференции НСН рассказал о низком уровне образованности российской молодежи и предложил внедрить новую культурную доктрину.

По его словам, современное общество не хочет получать образование и становиться жертвой низкосортных телевизионных шоу. Депутат предложил запретить их показ в дневное время, а также приравнять ко взрослому контенту, который пропагандирует разврат. Кроме того, Милонов считает, что организаторов подобных программ стоит привлекать к уголовной отвественности. В качестве примера парламентарий привел передачу «Дом-2».

В своем эмоциональном высказывании Милонов посетовал на то, что запрос на длительное образование минимальный. Он отметил, что в стране много умных молодых людей, но сектантов «стадионы». Среди прочего, парламентарий назвал молодежь баранами.

Ранее на пресс-конференции 6 марта Национальный родительский комитет (НРК) обвинил звезд ток-шоу в призыве молодежи к культуре потребления.