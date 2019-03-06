НРК обвинил звезд ток-шоу в призыве молодежи к культуре потребления

Звезды скандальных ток-шоу призывают молодежь к культуре потребления. Об этом заявил зампред Национального родительского комитета (НРК) Юрий Оболонский на пресс-конференции в НСН на тему: «Новая культурная доктрина: Конец эпохи ток-шоу?».

«Я не соглашусь с тем, что у нас в стране молодежь не смотрит ТВ. Тогда откуда у этих звезд миллионы подписчиков в социальных сетях? В своих аккаунтах они и пропагандируют нужные им вещи, а также свои интересы», — заявил Оболонский.

Он призвал отказаться от ток-шоу, поскольку с телеэкранов молодым людям внушают мысль, что «роскошной жизни необходимо добиваться любой ценой».

«Но нам, нашему современному обществу, не нужны потребители, нам необходим человек-творец», — заключил зампред.

Также на пресс-конференции 6 марта депутат Госдумы Виталий Милонов, автор новой культурной доктрины, заявил о необходимости создания иного вектора развития и общества, и телевидения на национальном уровне. В частности, он предлагает введение возрастного ограничения для участников ток-шоу — от 18 до 80 лет, а также запретить показы таких передач в дневное время, программы, пропагандирующие разврат и секс, и привлекать организаторов к уголовной ответственности.