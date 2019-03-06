Пробки в Москве достигли 8 баллов

Движение транспорта в Москве сильно затруднено, по состоянию на 19:30 мск уровень загруженности дорог в мегаполисе достиг 8 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Проблемы у автолюбителей возникают при движении на Садовом и Третьем транспортном кольце, на внутренней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до Бесединского шоссе. На внешней стороне пробки наблюдаются от Горьковского до Ярославского шоссе.

На карте сервиса видно, что причинами пробок стали многочисленные ДТП. Кроме того, ситуацию на дорогах в российской столице осложнили погодные условия. Жителей московского региона ранее в среду предупредили о метели, порывистом ветре до 19 м/с и гололедице. В ночь на 7 марта в Москве ожидается резкое похолодание до -5…-7 градусов.

При этом, по данным на 19:00, пробки в столице достигали 9 баллов, передает ТАСС.