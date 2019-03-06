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Контрразведка РФ разоблачила почти 600 иностранных шпионов за год

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Российская контрразведка за прошлый год разоблачила несколько сотен сотрудников иностранных спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ в среду, 6 марта.

Глава государства отметил, что зарубежные разведки нарастили свою активность в отношении России в поисках доступа к сведениям политического, экономического, и научно-технологического характера.

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«Результативно и наступательно в прошлом году действовали органы контрразведки. Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб», — констатировал президент РФ.

По словам Путина, сегодня ряд государств пытаются влиять на процессы в России, вероятно, куда больше чем прежде, поэтому работа российских спецслужб должна быть более эффективной и «строиться на современных методах».

Президент, в частности, рассказал о росте числа киберпреступлений, совершенных против России. Если в 2014–2015 годах специалисты фиксировали около 1,5 тыс. скоординированных кибератак (нескольких связанных между собой акций – ред.), то в прошлом году выявлено не менее 17 тыс. подобных случаев. «[Это] хорошо спланированные, масштабные операции, способные нанести серьезный урон национальным интересам нашей страны», — отметил он.

В этой связи, подчеркнул российский лидер, необходимо предпринять дополнительные меры по защите критической информационной инфраструктуры и усовершенствовать систему обнаружения и предупреждения кибератак.

В декабре прошлого года замглавы аппарата Совета безопасности РФ Сергей Коротко сообщил, что на российскую критическую инфраструктуру в 2018 году было совершено не менее 4 млрд хакерских атак, главным источником которых стали США.

28 декабря сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина сразу нескольких государств Пола Уилана. Позже стало известно, что он имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Мужчина был арестован и помещен под стражу до 28 мая. Против иностранца было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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