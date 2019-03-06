В Госдуме задумались об идентификации покупателей криптовалют

Комитет Госдумы по финрынку планирует внести поправки в законопроект «О цифровых финансовых активах», согласно которым для осуществления операций с криптовалютами нужно будет пройти специальную идентификацию. Об этом «Известиям» сообщил председатель органа Анатолий Аксаков.

По его словам, нововведение необходимо для контроля за отмыванием доходов. Без специальной визы пользователи не смогут переводить деньги со счетов в российских банках в цифровые финансовые активы, в частности в криптовалюты. Для получения такого документа нужно будет пройти идентификацию. Конкретный механизм процедуры, а также уполномоченный для этого орган еще не определены, отметил Аксаков.

В пресс-службах Минфина, ЦБ и Росфинмониторинга не ответили на вопросы «Известий», поддерживают ли они поправку об обязательной идентификации владельцев криптовалют.

В сентябре 2018 года «Известия» ознакомились с проектом закона «О цифровых финансовых активах». В его новой редакции отсутствует определение понятия «криптовалюта». Кроме того, майнингом теперь признается выпуск токенов для привлечения инвестиций в капитал. В то время как в прежней версии документа майнингом считалась добыча криптовалют.

Первый проект закона «О цифровых финансовых активах» появился в конце 2017 года. Тогда рассматривался вопрос о налогообложении доходов от майнинга и возможности обмена криптовалют на обычные деньги. Позже было решено распространить на них действующий Налоговый кодекс.

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