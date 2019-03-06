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В Госдуме задумались об идентификации покупателей криптовалют

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Комитет Госдумы по финрынку планирует внести поправки в законопроект «О цифровых финансовых активах», согласно которым для осуществления операций с криптовалютами нужно будет пройти специальную идентификацию. Об этом «Известиям» сообщил председатель органа Анатолий Аксаков.

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По его словам, нововведение необходимо для контроля за отмыванием доходов. Без специальной визы пользователи не смогут переводить деньги со счетов в российских банках в цифровые финансовые активы, в частности в криптовалюты. Для получения такого документа нужно будет пройти идентификацию. Конкретный механизм процедуры, а также уполномоченный для этого орган еще не определены, отметил Аксаков.

В пресс-службах Минфина, ЦБ и Росфинмониторинга не ответили на вопросы «Известий», поддерживают ли они поправку об обязательной идентификации владельцев криптовалют.

В сентябре 2018 года «Известия» ознакомились с проектом закона «О цифровых финансовых активах». В его новой редакции отсутствует определение понятия «криптовалюта». Кроме того, майнингом теперь признается выпуск токенов для привлечения инвестиций в капитал. В то время как в прежней версии документа майнингом считалась добыча криптовалют.

Первый проект закона «О цифровых финансовых активах» появился в конце 2017 года. Тогда рассматривался вопрос о налогообложении доходов от майнинга и возможности обмена криптовалют на обычные деньги. Позже было решено распространить на них действующий Налоговый кодекс.

Подробнее читайте в свежем выпуске газеты «Известия» от 7 марта.

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