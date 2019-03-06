Заявления генштаба ВСУ об угрозе вторжения сравнили с ритуальными плясками

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с «Известиями» назвал «ритуальными танцами перед идолом военного бюджета» заявление главы генштаба ВС Украины Виктора Муженко об угрозе вторжения сразу по трем направлениям.

Ранее 6 марта Муженко заявил, что в существующих геополитических реалиях генштаб ВСУ прогнозирует военные угрозы по трем из четырех географических направлений: север, восток и юг. По его словам, Россия якобы завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения составят основу сил вторжения.

«Сначала как мантра повторяются нужные слова, затем определенные телодвижения — глядишь, и кошелек военного ведомства увеличится в размерах. И тогда про «вторжение русских» сразу забудут, потому что сразу появятся другие важные дела: сколько украсть, сколько на саморекламу, ну и солдатикам с барского плеча чуть-чуть», — сказал депутат Бальбек.

По его словам, украинская армия в этом отношении чуть ли не молится на Россию, потому что понимает, что Москва не собирается вторгаться на украинские территории и воевать с Киевом.

«А значит, не проходит время «ритуальных плясок» украинского командования», — заключил парламентарий.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями» объяснил заявления главы генштаба ВСУ об угрозе вторжения предвыборной кампанией в стране.

Отношения Украины и России обострились после госпереворота в Киеве в 2014 году, в результате которого к власти пришли люди, взявшие курс на евроинтеграцию страны. С новой политикой государства согласились не все украинцы.

Более 95% жителей Крыма и Севастополя высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины были созданы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. 19 декабря 2018 года ООН опубликовала доклад, согласно данным которого за 4,5 года конфликта на востоке Украины погибло свыше 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили порядка 9 тыс. человек.