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Тела двух пенсионеров нашли после пожара в Архангельской области

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В поселке Пинега Архангельской области два пенсионера 69 и 81 года погибли во время пожара в деревянном многоквартирном доме. По данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения. Одна из квартир дома на четырех хозяев загорелась вечером 5 марта, уточняет ИА FlashNord. По первоначальной версии, к пожару привела неисправность печного отопления.

В городе Ливны Орловской области ночью 4 марта произошел пожар на летней деревянной веранде частного дома. Погиб 55-летний мужчина. СКР по региону проводит проверку. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседний жилой дом.

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