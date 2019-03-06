Тела двух пенсионеров нашли после пожара в Архангельской области

В поселке Пинега Архангельской области два пенсионера 69 и 81 года погибли во время пожара в деревянном многоквартирном доме. По данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения. Одна из квартир дома на четырех хозяев загорелась вечером 5 марта, уточняет ИА FlashNord. По первоначальной версии, к пожару привела неисправность печного отопления.

В городе Ливны Орловской области ночью 4 марта произошел пожар на летней деревянной веранде частного дома. Погиб 55-летний мужчина. СКР по региону проводит проверку. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседний жилой дом.