Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с 27 февраля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в среду, 6 марта, поднялся и достиг 66,2 рубля, следует из биржевых данных, пишет ТАСС. Российская валюта снижается на фоне дешевеющей нефти.

В последний раз доллар превышал отметку в 66 рублей 27 февраля. Курс евро при этом поднялся на 0,43%, до 74,66 рубля.

Ранее 6 марта министерство экономического развития России понизило прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар. В ведомстве связали это с усилением санкционного давления.

3 марта начальник отдела продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов заявил, что на фоне биржевого конфликта США и Китая доллар и евро в марте могут заметно вырасти. Эксперт спрогнозировал, что в марте курс американской валюты может подняться до 68 рублей. В начале весны эта ситуация традиционна, так как инвесторы закрывают спекулятивные позиции и уходят в защитные инструменты, пояснил он.

Кроме того, торговая война между США и Китаем затронет цены и спрос на нефть, что тоже повлияет на положение рубля.