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В Совфеде ответили на заявление генштаба Украины об угрозе вторжения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заявления главы генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Муженко о якобы существующей угрозе вторжения России по трем направлениям обусловлены предвыборной кампанией в стране, рассказал в беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее, 6 марта, Муженко заявил, что в существующих геополитических реалиях генштаб ВСУ прогнозирует военные угрозы по трем из четырех географических направлений: север, восток и юг. По его словам, Россия якобы завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения составят основу сил вторжения.

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«Дело в том, что сегодня активно идет избирательная кампания, и поэтому они пугают граждан Украины возможным вооруженным вторжением России. Хотя по большому счету мне кажется, что граждане Украины больше всего беспокоятся из-за нынешней власти Украины», — сказал сенатор Цеков.

Он напомнил, что в Киеве уже почти пять лет говорят об угрозах со стороны России, постоянно якобы обнаруживая какие-то российские соединения.

«Мне кажется, если прогнозировать будущее Украины, это будущее не очень радужное, с учетом того что эти президентские выборы, похоже, не приведут к улучшению ситуацию на Украине и появлению адекватного главы государства на Украине», — заключил Цеков.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

19 декабря 2018 года ООН опубликовала доклад, согласно данным которого за 4,5 года конфликта на востоке Украины погибло свыше 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили порядка 9 тыс. человек.

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