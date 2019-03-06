Володин раскритиковал Орешкина за неподготовленность к выступлению в ГД

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прервал правительственный час с участием министра экономического развития России Максима Орешкина, сообщает в среду, 6 марта, «РИА Новости». Причиной стала неподготовленность главы ведомства к выступлению.

«У нас с вами тема о приоритетах социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национальных проектов. Так что нам необходимо строить разговор совершенно конкретный, исходя из задач выполнения национальных проектов помесячно», — отметил спикер Госдумы.

Орешкин согласился еще раз выступить перед депутатами и детально разобрать интересующие их вопросы в конце марта – начале апреля.

4 марта Максим Орешкин заявил, что его слова об интересе к работе президента исказили СМИ.

Перед этим министр сказал слушателям академии журналистики газеты «Коммерсант», что «работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания».