В Госдуме ответили на заявление Украины об угрозе вторжения

В Госдуме прокомментировали заявление начальника генштаба вооруженных сил (ВС) Украины Виктора Муженко о якобы существующей угрозе вторжения по трем направлениям — с севера, востока и юга.

«Если начальник генштаба эти три направления видит со стороны России, то это недалекий человек. Вся наша история, особенно история Великой Отечественной войны, не может сподвигнуть на то, чтобы Россия напала на дружеский нам народ, не государство, а именно народ», — сказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в среду, 6 марта.

Он отметил, что угрозу для Украины нужно смотреть со стороны НАТО и Госдепартамента США, добавив, что Украина им нужна для выполнения специфической роли против России.

Ранее в среду Муженко заявил о якобы существующей угрозе вторжения России в страну по трем направлениям. По его словам, мобильность и адаптивность украинской армии вместе с фактором родной земли — стратегическое преимущество над войсками вторгающейся стороны.