В Испании умерла «самая грустная в мире» слониха Флавия

В зоопарке испанского города Кордова в возрасте 47 лет умерла слониха Флавия, известная как «самая грустная в мире». Об этом пишет The Local. Она жила там с трехлетнего возраста.

Как сообщает телеканал «Звезда», слониха в течение последних шести месяцев страдала от тяжелой формы депрессии. Штатным ветеринарам пришлось усыпить Флавию, когда у нее отказали ноги и она рухнула посреди вольера, в котором провела всю жизнь.

По данным телеканала «360», в мэрии Кордовы Флавию назвали «иконой города» и заявили, что людям ее будет очень не хватать. По мнению специалистов, психическое заболевание слонихи было связано с тем, что в раннем возрасте ее оторвали от родного стада и поместили в зоопарк, где она страдала от одиночества.

Зоозащитники прозвали Флавию «самой грустной в мире» слонихой. Представители партии по защите животных «Пакма» добивались, чтобы слониху перевели в один из сафари-парков, где она могла бы общаться со своими сородичами, но осуществить этот план не успели из-за смерти животного, пишет сайт kp.ru.

7 февраля сообщалось, что в Индии умер один из старейших азиатских слонов.