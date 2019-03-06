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Евросоюз запустит телеканал на русском языке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Евросоюз запустит телеканал на русском языке, основной его задачей станет донесение западной интерпретации происходящих в мире событий до русскоязычного населения. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников в структурах ЕС, знакомых с ходом подготовки.

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Съемочные группы телеканала будут представлены во всех российских регионах. Первое время он будет вещать в интернете, проект в настоящий момент находится на этапе доработки. Канал станет коммерческим и выйдет на самоокупаемость за несколько лет, считают источники «Известий». Финансированием нового СМИ будет заниматься Евросоюз, а также частные инвесторы.

По мнению опрошенных экспертов, такая инициатива говорит о «беспомощности» европейской информационной кампании, которую Запад пытается развернуть в России.

«В ЕС уже давно хотят сделать нечто подобное, чтобы европейская интерпретация событий контрастировала с подачей информации в российских государственных СМИ», — рассказал один из собеседников «Известий».

По данным инициаторов проекта, целевая аудитория, которая готова воспринимать европейскую точку зрения, транслируемую телеканалом, составляет около 18% русскоязычного населения.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 7 марта.

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