Тигренок и львенок подружились в санатории в Сочи

Живущие в сочинском санатории «Октябрьский» трехлетний львенок Ева и четырехмесячный тигренок Смурфик стали лучшими друзьями. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Маленькие хищники вместе исследуют мир, а также любят вместе спать и есть. Отмечается, что аппетит у них не детский — в сути они съедают по 2 кг мяса, а запивают лакомство козьим молоком.

По словам специалистов, как только тигренку исполнится полгода, их поместят в разные корпуса. Вероятно, Смурфика отправят в московский или екатеринбургский зоопарк.