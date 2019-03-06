В Сирии рассказали о сроках запуска конституционного комитета

Конституционный комитет в Сирии начнет работу до конца весны. Об этом «Известиям» рассказал представитель Сирийской комиссии по переговорам (СКП) от умеренной оппозиции, член комитета Яхья аль-Ариди. Эту информацию подтвердили в международном комитете сирийского парламента.

Советник СКП Бадр Джамус, также избранный в комитет от оппозиции, заявил, что осталось сделать только одно — утвердить последние шесть фамилий в список от гражданского общества. Сразу после этого будет избран и председатель объединения. По словам советника, им станет один из членов гражданского списка, который будет одинаково нейтрален как по отношению к правительству президента Башара Асада, так и по отношению к оппозиции.

Заместитель председателя международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад заявил, что и правительство надеется на запуск работы комитета до конца мая. По его словам, переговоры затягиваются во многом из-за давления американцев, которым невыгодно, чтобы в стране начался мирный политический процесс.

В феврале о важности скорейшего начала деятельности конституционного комитета в Сирии заявил президент России Владимир Путин. По его словам, нужно, чтобы он заработал «в самое ближайшее время».

Решение о создании конституционного комитета было принято на Конгрессе сирийского национального диалога, который прошел в Сочи 30 января прошлого года. Эта структура совместно со специальным посланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой займется подготовкой предложений для выработки конституции САР. Кандидатами должны стать 150 человек: 100 представляют правительство и внутреннюю оппозицию, 50 — кандидатов от внешней оппозиции.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 7 марта.