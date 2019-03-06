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Покупатель в Подмосковье спас магазин от ограбления

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Посетитель магазина в Московской области помог его сотрудникам задержать вооруженного грабителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошел в Егорьевске, в 3-м микрорайоне. В продуктовый магазин ворвался вооруженный пистолетом мужчина в маске и потребовал деньги из кассы, однако продавцы и покупатель сумели его обезвредить и вызвали полицию, пишет портал «Подмосковье сегодня».

На место ЧП прибыли сотрудники ППС и задержали налетчика, которым оказался 33-летний ранее судимый местный житель, пишет сайт kp.ru. Оперативники изъяли у него пневматический пистолет и маску. Возбуждено уголовное дело о разбое, предусматривающее до 15 лет лишения свободы. Мужчину поместили под стражу.

Ранее 6 марта сообщалось, что из банковского сейфа турфирмы в Москве похитили более 45 млн рублей.

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