Орешкин ответил на критику Володина

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что был подготовлен к выступлению в Государственной думе по заявленной теме, а не по детальному обсуждению правительственной повестки.

По его словам, он назвал «все цифры» по тем нацпроектам, за которые министерство ответственно.

«Мы детально прошлись по тем мероприятиям, которые у нас проводятся. По нацпроекту производительности и по нацпроекту малого и среднего предпринимательства мы идем с опережением графиков», — сказал Орешкин.

По его словам, после этого дискуссия вышла за рамки обозначенной повестки. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поставил вопрос значительно шире. Это вопрос касался уже не только Минэкономразвития, но и правительства в целом.

«Понятно, что к детальному обсуждению правительственной повестки я подготовлен не был», — приводит слова Орешкина ТАСС.

Ранее в этот же день лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ситуацию с переносом правительственного часа, заявил, что Государственная дума впервые за 30 лет отказалась слушать отчет министра. Политик подчеркнул, что глава министерства должен знать всё по своей отрасли.

6 марта на заседании Госдумы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин прервал Правительственный час с Орешкиным и попросил его подготовиться к новой дискуссии с депутатами в конце марта — начале апреля.